أخبار النصر اليوم | تفوق كريستيانو رونالدو وتاليسكا .. وتدمير علاقة عمرها 50 عامًا!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 إبريل 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 إبريل 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

حافلة عاهرات وممثلة لبنانية ودرع العالمية .. مواقف محرجة لرؤساء الأندية

منذ أيام تعرض رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، لموقف محرج، وهي الواقعة التي لم تكن هي الأولى من نوعها، حيث تعرض أكثر من رئيس نادي آخر لمواقف محرجة. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو وتاليسكا يفعلان المستحيل .. من هو الثنائي الأفضل في دوري روشن؟

من الرائع أن يمتلك فريقك ثنائيًا بصفوفه بينهما تناغمًا وتفاهمًا كبيرًا، مما يجعلهما مفتاح الانتصارات في الكثير من المباريات، فمن هما أفضل ثنائي في دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي؟ "اقرأ التفاصيل"

"علاقة الاتحاد والنصر الممتدة منذ 50 عامًا دمرها مشجع!"

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، على ان العلاقة التي كانت ممتدة بين ناديي النصر والاتحاد، دمرها أحد المشجعين، بسبب العقلية الإدارية التي تختلف عن عقلية نادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

النصر يعود إلى تدريباته اليوم استعدادًا للفيحاء

يعود فريق نادي النصر اليوم الخميس، إلى تدريباته الجماعية بشكل طبيعي، بعدما حصل اللاعبين على راحة لمدة يوم واحد، من جانب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق.

ويستعد النصر لمواجهة الفيحاء مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

Shahid