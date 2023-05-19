أخبار النصر اليوم | تحرك عاجل من مركز التحكيم .. وصدمة كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 19 مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة 19 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

بعد تصريحه المثير للريبة .. مدرب الطائي يكشف حقيقة التراخي أمام النصر

كشف المدرب الروماني ميريل رادوي مدرب نادي الطائي السابق، عن حقيقة تعمد التراخي أمام نادي النصر، من أجل منحه نقاط المباراة كاملة. "اقرأ التفاصيل"

المعاملة "ليست" بالمثل .. النصر يقوم بموقف نبيل تجاه الشباب

رغم الصراع الحامي بين النصر والشباب على مدار السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل عهد خالد البلطان؛ رئيس الأخير، إلا أن العالمي برئاسة مسلي آل معمر، يرفض معاملة الليوث بالمثل. "اقرأ التفاصيل"

دليل إدانة عبد الرزاق حمد الله يظهر من جديد!.. النصر يصعد "قضية التسجيلات"

لا ينوي مجلس إدارة نادي النصر السعودي إغلاق القضية المعروفة بـ"قضية التسجيلات"، الخاصة بالمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وانتقاله للاتحاد، ويعتزم السير حتى النهاية في أي إجراء من الممكن أن يُتخذ بها. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يخسر أول صفقة مزعومة .. لاعب النصر السابق "أبوابه مغلقة" رسميًا

رد رسمي من شأنه أن ينهي محاولات أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، المزعومة تجاه لاعب النصر السابق، إذ أعلن ناديه بشكل مباشر أن رحيله مرفوض. "اقرأ التفاصيل"

"تربيتم على الخيانة!" .. إهانات كبرى من رئيس الطائي لجمهور الاتحاد بعد اتهامات التلاعب لصالح النصر

خرج تركي الضبعان؛ رئيس نادي الطائي السعودي، بتصريحات قوية ردًا على اتهامات البعض لفريقه بالتلاعب بالنتائج و"تفويت" مواجهة النصر الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

هدف النصر السابق .. نجم توتنهام على رادار الدوري السعودي

تستهدف أندية المملكة العربية السعودية، التعاقد مع نجوم مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما جعل أحد نجوم توتنهام الإنجليزي الحاليين، ضمن أبرز اللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال الصيف القادم. "اقرأ التفاصيل"

بمساعدة خاصة .. عرض غريب من بايرن ميونخ لضم كريستيانو رونالدو!

على الرغم من أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يسير بشكل رائع مع نادي النصر، ويحاول إعادة الفريق مرة أخرى إلى صدارة دوري روشن للمحترفين، إلا أن هناك عرضًا غريبًا في الكواليس، قد يُعجل في رحيله من الدوري السعودي! "اقرأ التفاصيل"

مركز التحكيم ينظر في احتجاج كنو بشكل عاجل

أكدت قناة "العربية" على أن مركز التحكيم السعودي، قرر قبول النظر بشكل معجل في قضية احتجاج النصر ضد مشاركة محمد كنو ضده في ديربي الرياض بالدور الأول ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن يصدر القرار خلال الأسبوع المقبل، بعد استيفاء الخطوات الإجرائية اللازمة.