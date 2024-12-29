أخبار النصر اليوم | الدوري الفرنسي يرد على رونالدو، وعلي البليهي يُصحح خطأ نواف بوشل!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 ديسمبر 2024.

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تاليسكا يرفض البرازيل للعب في تركيا

أفادت صحيفة "فاناتيك" التركية أن عددًا من الأندية البرازيلية، أبرزها كورينثيانس وفلامنجو، تواصلوا مع أندرسون تاليسكا نجم النصر للتفاوض معه حول الانضمام لهم خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم لكن رد اللاعب كان الرفض التام.

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الصحيفة أوضحت أن صاحب الـ30 عامًا رد على جميع العروض بالاعتذار والقول "أنا ذاهب إلى تركيا".

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