أخبار النصر اليوم | الشمري يجد فريقه الجديد، ومهمة خطف في كتالونيا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 16 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 يوليو 2023.

منصور الشمري يجد فريقه الجديد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن النصر وافق على طلب الحزم استعارة لاعبه منصور الشمري لموسم واحد.

اللاعب قضى الموسم الأخير معارًا مع الأهلي بعدما جدد عقده مع النصر لـ4 مواسم، ومن المقرر أن يلحق ببعثة الحزم إلى البرتغال حيث يُقيم الفريق هناك معسكره الإعدادي للموسم الجديد.

النصر ضمن 15 ناديًا يرفضون الدوري الرديف

رفض النصر وكذلك 14 ناديًا آخر في دوري روشن السعودي فكرة إقامة الدوري الرديف خلال الموسم القادم، ولم يُوافق على الأمر سوى 3 أندية هي الفتح والوحدة والاتفاق.

وبناءً على ذلك، وحسبما أفادت صحيفة الرياضية، يتجه اتحاد كرة القدم السعودي لتجميد الدوري الرديف وعدم إقامته في 2023-2024.

كواليس اليوم الـ11 للنصر في النمسا

نشر حساب النصر على تويتر مقطع فيديو يُظهر كواليس الفريق خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا.

وتضمن الفيديو لقطات لوصول مارسيلو بروزوفيتش وكريستيانو رونالدو للمعسكر والاحتفال بعيد ميلاد المدافع السعودي عبد الله مادو.

ذكرت تقارير صحفية يوم السبت، أن فريق النصر السعودي يواصل محاولاته لضم نجم برشلونة رافينيا، هذا الصيف.

أعلنت رابطة الدوري السعودي، مواعيد مباريات دوري روشن للمحترفين، للموسم القادم 2023-24.