أخبار النصر اليوم | استعادة سامي النجعي .. والسخرية من كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الرابع من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الرابع من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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نادٍ إنجليزي يسخر من رونالدو: لا نريدك أنت بخير في مكانك!

لا نريدك، أنت بخير في مكانك، كانت رسالة جديدة من أحد الأندية المغمورة، للسخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

مقصودة كما فعل في مانشستر؟ ملابس رونالدو تثير الجدل بخصوص مستقبله مع النصر

يُقلق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، جمهور ناديه مؤخرًا؛ فما بين شائعات رغبته في الرحيل عن النادي ونشره صورًا له بشعار العالمي، تبرز تجربته الأخيرة مع مانشستر يونايتد لتنسف كل شيء. "اقرأ التفاصيل"

بسبب النصر؟ كريستيانو رونالدو يتجاوز ليونيل ميسي في قائمة فوربس لأعلى رياضي أجرًا!

صعد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي إلى صدارة قائمة مجلة فوربس الأمريكية كأعلى رياضي أجرًا في العالم، ليتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

النصر يستعيد سامي النجعي قبل لقاء الخليج

شهدت تدريبات نادي النصر، عودة سامي النجعي، استعدادًا لمواجهة الخليج، بالجولة 26 ضمن منافسة دوري روشن للمحترفين.

وبذلك أصبح سامي النجعي جاهزًا للمشاركة مع نادي النصر أمام الخليج، في اللقاء الذي سيقام يوم الإثنين المقبل.

النصر يهنئ الأهلي .. والراقي يرد

وجه نادي النصر التهنئة إلى نظيره الأهلي، بعد صعوده مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد الموسم الذي قضاه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ورد الأهلي على حساب النصر قائلًا: "نحن شركاء في تأسيس الرياضة السعودية، والوفاء غير مستغرب من أهله".

Shahid