أخبار الدوري السعودي اليوم: 25 صفقة في الميركاتو الشتوي بدوري روشن

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

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ومع اقتراب نهاية سوق الانتقالات الشتوية 2023، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 29 يناير 2023:

رغم أن الميركاتو الشتوي في السعودية أغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل أمس السبت، بشكل رسمي، إلا أن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف؛ محترف النصر، أثار الجدل حول مستقبله مع العالمي بتصرفاته. (اقرأ التفاصيل)

تعاقد نادي الشباب رسميًا مع رياض شراحيلي نجم نادي أبها بعقد يمتد لأربعة مواسم يوم السبت، قبل إغلاق فترة القيد الشتوية في الدوري السعودي.

الصفقة شهدت موافقة إدارة الشباب على انتقال ناصر العمران إلى أبها، حيث قدم "الليوث" الشكر إلى العمران على الفترة التي قضاها مع الفريق.

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع غرامة على نادي الهلال قدرها 100 ألف ريال سعودي، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب تصرفات جماهيره أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقامت جماهير الهلال برمي 18 علبة مياه في ملعب مباراة الفريق أمام الفيحاء، تسببت في إصابة مسؤولي المباراة، وفقًا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

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موقع "كووورة" السعودي أكد أن إدارة نادي النصر كانت تسابق الزمن للتعاقد مع جناح أجنبي جديد قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية مساء السبت.

التقرير أشار إلى أن إدارة النصر وضعت خيارين للتعاقد مع أحدهما، حيث فتحت خط مفاوضات مع الفتح لاستعارة الجناح المغربي مراد باتنا لمدة ستة أشهر.

وإلى جانب باتنا، فإن النصر كان يفكر في استعارة المغربي نور الدين أمرابط، الذي قضى ثلاثة مواسم مع "العالمي" بين 2018 و2021.

لكن في نهاية المطاف لم يبرم النصر أي صفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في دوري روشن السعودي.

حصل نادي الفتح على توقيع خالد الغنام الجناح الأيسر لنادي النصر، بصفقة إعارة حتى نهاية موسم 2022-23.

الغنام، البالغ من العمر 22 عامًا، أصبح ثالث لاعب ينضم إلى صفوف "النموذجي" خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد سعيد باعطيه، والإسباني كريستيان تيلو.

شهدت فترة الانتقالات الشتوية في كرة القدم السعودية إبرام 25 صفقة، وذلك مع نهاية فترة القيد الشتوي منتصف ليل السبت.

وقامت سبعة أندية من أصل 16 في دوري روشن السعودي بإبرام هذه الصفقات، فيما غابت تسعة أندية عن المشهد، وهي الهلال، والاتحاد، والوحدة، وضمك، والفيحاء، والرائد، والاتفاق، والتعاون.

نادي الباطن كان الأكثر نشاطًا بعدما تعاقد مع سبعة لاعبين دفعة واحدة، فيما كانت الصفقة الأبرز بطبيعة الحال هي انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

Shahid