أخبار الدوري السعودي اليوم: عرضان لبوفال .. وجارسيا يعلق على صفقة رونالدو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022:

كشف وكيل أعمال المغربي سفيان بوفال لجول النسخة العربية عن وصول عرضين سعوديين لموكله بعد ظهوره الجيد جدًا في كأس العالم قطر 2022.

بوفال يرتبط مع ناديه أنجيه الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف 2024 لكنه يتقاضى راتبًا متواضعًا هناك، يُقدر بـ150 ألف يورو شهريًا يشمل الضرائب، وقد سبق أن رفض عرضًا سخيًا من الريان القطري الصيف الماضي. (اقرأ التفاصيل)

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إعجابه بفكرة انضمام أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو إلى أحد الأندية السعودية.

المسحل أجرى مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية على هامش تواجده في قطر لمتابعة منافسات بطولة كأس العالم 2022، وتحدث معها في عدد من الأمور، من ضمنها التقارير التي ربطت "صاروخ ماديرا" بالانتقال إلى نادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الستة عشر وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

وتشهد مواجهات دور الستة عشر لمنطقة الغرب لقاء الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي السعودي مع فولاذ خوزستان الإيراني.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في وقت سابق مواعيد إقامة مباريات الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات دور الـ16 يومي 19 و20 فبراير 2023، وربع النهائي يوم 23 فبراير، وقبل النهائي يوم 26 فبراير.

أكدت صحيفة "الرياضية" أن متعب المفرج لاعب نادي الهلال سيتوجه إلى قطر اليوم الثلاثاء، لزيارة الطبيب الذي أجرى له عملية الرباط الرباط الصليبي في مستشفى سبيتار في مايو الماضي.

ومن المقرر أن يخضع المفرج لفحوص طبية واختبارات قياسية للركبة، قبل منحه الضوء الأخضر لدخول التدريبات الجماعية مع فريقه.

وأكد المصدر ذاته، أن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، وزيارة الطبيب تأتي إجراء كإجراء روتيني، كما يحدث مع بقية اللاعبين.

أقر اتحاد كرة القدم السعودي تطبيق آلية الوقت الفعلي في مبارياته بداية من الجولة التاسعة التي تنطلق الخميس القادم، وهو النظام الذي اتبع رسميًا لأول مرة في كأس العالم قطر 2022 مما أدى لزيادة الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بشكل ملحوظ خلال المباريات.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الحكام الرئيسية شرحت خلال ورشة تختتم اليوم لحكام دوري روشن السعودي كيفية تطبيق الوقت الفعلي للمباريات في الدوري، وقد خصصت 7 حالات لاحتساب الوقت بدل الضائع. (طالع التفاصيل)

علق الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر السعودي على الشائعات التي ربطت "العالمي" مؤخرًا بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

"صاروخ ماديرا" رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي أواخر نوفمبر الماضي، بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، في أعقاب هجوم رونالدو على إدارة "الشياطين الحمر" والمدرب الهولندي إريك تين هاج، خلال مقابلته المثيرة للجدل مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان.

ومنذ ذلك الوقت، خرجت العديد من التقارير عن اقتراب رونالدو من الانتقال إلى النصر، رغم نفي قائد منتخب البرتغال للأمر.

ومن جانبه، قرر جارسيا الرد على تلك شائعات اقتراب رونالدو من النصر، وحصوله على مبلغ يصل إلى 400 مليون يورو خلال عقد لمدة سنتين مع فريق العاصمة السعودية. (طالع التفاصيل)