أخبار الدوري السعودي اليوم: تضييق الخناق على مودريتش.. واتفاق نصراوي اتحادي ضد الباطن

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 27 يناير 2023 خلال سوق الانتقالات الشتوية، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

التطور المبهر الذي حصل في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة، ووجوده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج وبالأخص في فترات سوق الانتقالات.

بل إن هذه الفترة على وجه التحديد شهدت ما لا يمكن إنكاره من تفوق الدوري السعودي، إذ وصل واحد من أهم نجوم كرة القدم عبر التاريخ إلى المملكة وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid

ومع اقتراب نهاية سوق الانتقالات الشتوية 2023، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو، حيث إن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 27 يناير 2023 في سوق الانتقالات الشتوية.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 26 يناير 2023:

رفض الاتحاد طلب الباطن الحصول على المهاجم هارون كمارا بالإعارة لنهاية الموسم الجاري.

كمارا تلقى عرضًا من الخليج وتم رفضه والآن تم رفض عرض الباطن كذلك، وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن تمسك المدرب نونو سانتو باللاعب لحاجة الفريق لخدماته هو سبب رفض التخلي عنه. (اقرأ التفاصيل)

جددت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر عرضها، من أجل ضم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع التفاصيل)

رفضت إدارة نادي النصر، الموافقة على خروج المهاجم الشاب محمد مران، إلى نادي الباطن على سبيل الإعارة.

أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن الأهلي أتم اتفاقه من أجل ضم المهاجم الأوروجوياني نيكولاس ميليسي لتعزيز صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

ويطمح الفريق الأهلاوي في تدعيم تشكيلته من أجل العودة بقوة إلى دوري روشن الموسم المقبل.

أنهى نادي الشباب ملف ضم ماجد كنبة من الفتح بعد شراء مدة عقده المتبقية من نادي الفتح.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid