أخبار الدوري السعودي اليوم: النصر ينفي ضم هازارد وحمدالله مستمر مع الاتحاد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 30 يناير 2023 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

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ومع اقتراب نهاية سوق الانتقالات الشتوية 2023، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 30 يناير 2023:

حقيقة اهتمام النصر بالتعاقد مع هازارد

ضربة قوية للهلال قبل كأس العالم للأندية

عبد الرزاق حمد الله مستمر مع الاتحاد

عرض برازيلي لضم كويلار من الهلال

حقيقة اهتمام النصر بالتعاقد مع هازارد

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة اهتمام نادي النصر، بالتعاقد مع إيدين هازارد لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت أنباء في الفترة الماضية حول رغبة النصر في التعاقد مع اللاعب البلجيكي، ولكن وبحسب الصحفي " ماريو كورتيجانا" فإن إدارة النصر نفت رغبتها في التعاقد مع هازارد وأكدت أنه خارج حساباتها في فترة الانتقالات القادمة.

ضربة قوية للهلال قبل كأس العالم للأندية

تلقى نادي الهلال ضربة موجعة، بغياب عدد من نجوم الفريق، عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابات.

وبحسب بيان الهلال الرسمي فإن الثلاثي سلمان الفرج، محمد البريك، وحمد اليامي سيغيب عن الموج الأزرق في المونديال بسبب الإصابة.

عبد الرزاق حمد الله مستمر مع الاتحاد

أكد أنمار الحائلي رئيس الاتحاد بقاء عبد الرزاق حمدالله مع الفريق الموسم القادم، واصفًا اللاعب بأنه أحد أبناء النادي المخلصين.

وأضاف "حمدالله ابن من أبناء الاتحاد، وأكشف لكم عن معلومة .. حمدالله جلب لي عقدًا فارغًا وقالي لي ضع الرقم الذي تريده. من يشتري الاتحاد نشتريه".

عرض برازيلي لضم كويلار من الهلال

علمت مصادر "جول" إلى أن نادي إنترناسيونال مازال متمسكًا بضم جوستافو كويلار، ولكن الهلال مرتبط بكأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا.

وأضافت المصادر أن نادي الهلال قد يكون أكثر مرونة خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، من أجل الموافقة على رحيل كويلار إلى الدوري البرازيلي.

Shahid