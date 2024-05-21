أخبار الأهلي اليوم | ضربة قاضية من يايسله ونجم البوندسليجا يصدم الراقي!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ21 من مايو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، الموافق الـ21 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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نجم البوندسليجا يرد على عروض الهلال والأهلي برسالة حاسمة

تحدث إلفيس باسانوفيش، وكيل أعمال السلوفيني الشاب بنجامين سيسكو، لاعب لايبزيج عن موقف موكله من الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.. (طالع التفاصيل).

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يايسله يصدم محترف الأهلي بضربة قاضية في الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تطور جديد بشأن المقدوني إزجان أليوسكي لاعب أهلي، وموقفه من الرحيل عن الراقي في الموسم المقبل.. (طالع التفاصيل).

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