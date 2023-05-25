أخبار الأهلي اليوم | استهداف نجوم منتخب مصر وحسين عبد الغني يدافع عن نفسه أمام اتهامات الجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ25 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ25 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

"خيانة النصر ولا يهمني تيسير الجاسم" .. حسين عبدالغني يفاجئ الأهلي بتصريحات غريبة

خرج حسين عبد الغني نجم الأهلي والنصر السابق، بتصريحات قوية وغريبة، يرد فيها على الاتهامات التي توجه له بشكل دائم، سواء كان لاعبًا أو بعد اعتزاله. (طالع التفاصيل)

"حرمان جديد من التعاقدات وخصم نقاط؟".. مفاجأة قانونية في أحدث قضايا الأهلي الخطيرة

لا يمر يوم واحد، إلا ونسمع عن عقوبة جديدة محتملة ضد النادي الأهلي، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية "كاس". (طالع التفاصيل)

دانكلير يتهم الأهلي بالكذب .. والراقي ينتظر استئناف المحكمة الدولية!

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، ينتظر قرار المحكمة الدولية "كاس"، بشأن الاستئناف الذي تقدمت به في قضية المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، بعد الحكم الذي حصل عليه بمبلغ 6.75 ملايين ريال سعودي، بعدما تم فسخ العقد من طرف واحد. (طالع التفاصيل)

منافسة شرسة مع الاتحاد .. عروض مغرية من الأهلي إلى ثنائي منتخب مصر

بعد ضمان العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024، يعمل مجلس إدارة النادي الأهلي، على تقوية صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والعين على نجمي منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

فيديو | استقبال صادم .. جمهور الأهلي يسيء لعمر السومة في أول لقاء بينهما بعد عودته من قطر!

اليوم ليس كالأمس بالنسبة لوضع عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، إذ يزداد وضعه سوءًا في ظل توتر العلاقة بينهما منذ الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

نجم المونديال والمشاغب الإسباني .. نجوم تستطيع تعويض عمر السومة في الأهلي

من يستطيع تعويض عمر السومة في النادي الأهلي؟ (طالع التفاصيل)

فضيحة التسجيلات وأموال الأهلي وقنبلة الهلال .. عندما تقتحم "الرشوة" نزاهة الدوري السعودي

تلاعب، تفويت، تقاضي رشوة، سحر ودنبوشي وغيرها من المصطلحات التي ظهرت على السطح من جديد في دوري روشن، فما هو تاريخ الدوري السعودي مع مثل هذه الاتهامات؟ (طالع التفاصيل)