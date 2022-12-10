أخبار الأهلي اليوم | ودية جديدة .. وقرار موسيماني الحاسم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 10 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 10 ديسمبر 2022.

موسيماني يستبعد "المتمرد" من حسابات الأهلي والعين

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استبعاد المهاجم لويس جرابان من حساباته لمواجهة العين في دوري الدرجة الأولى السعودي. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يعلن عن الودية القادمة استعدادًا لدوري يلو

أعلن النادي الأهلي عن مواجهة نجران وديًا في تمام السادسة و20 دقيقة، مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بالنادي الأهلي.

ويستعد الراقي لمواجهة العين مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى.

هجر يعلن عن استعداده لمواجهة الأهلي

أكد عبد الله العديل على أن فريقه أصبح جاهزًا لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأشار العديل إلى أن جهر عانى من ظروف مالية صعبة، وأيضًا بعض القضايا والديون، ولكن إدارة النادي نجحت في التخلص منها".