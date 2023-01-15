أخبار الأهلي اليوم | هداف الدوري الصيني يقترب واتحاد القدم للراقي: أزعجتنا!"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 15 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق 15 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

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هداف الدوري الصيني ينضم للأهلي

أكدت صحيفة "البلاد" أن الأهلي أتم تعاقده مع البرازيلي ماركو أمارال؛ مهاجم ووهان ثري تاونس وهداف الدوري الصيني.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيصل لجدة خلال الساعات المقبلة، للتوقيع عقود تمثيله للراقي.

جناح جامبي في الطريق

أوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الجناح الجامبي مودو بارو؛ لاعب جونبك هيونداي الكوري الجنوبي، اجتاز الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه للأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

صاحب الـ30 عامًا سبق أن خاض عدة تجارب في الدوري الإنجليزي رفقة ليدر يونايتد، بلاكبيرن، سوانزي سيتي وغيرهم.

رسالة صادمة من اتحاد القدم للأهلي

أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز عطية أن أحد مسؤولي الأهلي اتجه لأحد مسؤولي اتحاد الكرة، لإطلاعه على ما يمر به النادي واحتياجات الفريق، لكنه صدم بالرد.

وأوضح عطية أن مسؤول اتحاد القدم قال لنظيره الأهلاوي: "تراك أزعجتنا"، مطالبًا ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد، بالتحقيق في الواقعة.

Shahid