أخبار الأهلي اليوم | هبوط الراقي مجددًا .. وتواجد بالتشكيل المثالي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 11 مارس 2023.
أمارال يعود إلى تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة الرياض
شهدت تدريبات النادي الأهلي، مشاركة المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام نجران.
وغاب أمارال عن لقاء نجران، بسبب إصابته في إصبع قدمه اليمنى، حيث سيتم تحديد موقفه من مباراة الرياض القادمة، غدًا الأحد.
هبوط براعم الأهلي من الدوري الممتاز
هبط فريق البراعم في النادي الأهلي تحت 13 عامًا، خلال الموسم الحالي 2022-2023، وذلك بعد انتهاء الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الممتاز للبراعم.
وحل الأهلي في المركز التاسع "قبل الأخير" في ترتيب دوري البراعم الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما جاء الكوكب بالمركز الأخير برصيد 3 نقاط، ليصاحب الراقي في الهبوط.
مودو بارو يتواجد بالتشكيل المثالي للأسبوع في دوري يلو
شهد التشكيل المثالي في الجولة 24 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، تواجد الجناح مودو بارو لاعب الأهلي.
لم يشهد التشكيل تواجد لأي لاعب من صفوف الأهلي باستثناء مودو بارو، والذي تألق في مباراة فريقه أمام نجران، والتي فاز بها الراقي بهدفين دون رد.
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