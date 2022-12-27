أخبار الأهلي اليوم | نزيف نقاط جديد ورئيس العربي يتهم حكم مواجهة الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 27 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

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Shahid

الأهلي يتعادل مع العربي

حقق الأهلي تعادلًا سلبيًا أمام العربي، اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري يلو.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الراقي إلى النقطة 20 في المركز السادس بجدول الترتيب، فيما يأتي العربي في المركز الثالث بـ26 نقطة.

رئيس العربي يسخر من حكم مواجهة الأهلي

بطريقة ساخرة، تفاعل أمين الملاح؛ رئيس نادي العربي، مع قرارات حكم مواجهة الأهلي، بعدما قام بالتراجع عن قرار احتساب ضربتي جزاء لفريقه، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

واتهم الملاح الحكم بالانحياز للأهلي كونه صاحب التاريخ الأكبر، متفاخرًا في الوقت نفسه بالضغط الهجومي الذي شكله فريقه على الراقي.

العبسي: العربي فريق صعب

أكد طلال العبسي؛ لاعب الأهلي، أن مواجهة العربي لم تكن سهلة، موضحًا أن المنافس ضغط الراقي بثلاثة مهاجمين في الشوط الثاني مما صعب المهمة على فريقه.

وقال العبسي، للقناة الناقلة عقب المباراة: "المباراة لم تكن سهلة، العربي فريق جيد، عناصره ملتزمون بالتعليمات، قدمنا شوط أول ممتاز وخلقنا فرص، لكن الشوط الثاني لعبوا بثلاثة مهاجمين، ضغطوا علينا من الأمام، لذلك لم تكن المباراة سهلة".

وأضاف: "مهاجم العربي ممتاز، ولم تكن مراقبته سهلة، سجل 17 هدفًا في 14 جولة".

الزبيدي: لا توجد ضغوطات علينا

أكد إبراهيم الزبيدي؛ لاعب الأهلي، أن اللاعبين ليسوا مضغوطين لاحتلال الراقي مركز متأخر في جدول الترتيب، موضحًا أنه سيعوض في المباريات المقبلة.

وقال الزبيدي، خلال تصريحاته للقناة الناقلة عقب المباراة: "لسنا راضيين عن مستوانا اليوم، نقطة ليست جيدة لنا، الأهلي نادٍ كبير ومطالب بالنقاط الثلاث في كل مرة، لكن العربي فريق قوي، أمامنا بعض المؤجلات سنعوض بها".

وتابع: "ليس هناك ضغط علينا، نحن لاعبون كبار نعرف ماذا نفعل، الدوري لا يزال في بدايته".