أخبار الأهلي اليوم | اعتزال نجم الراقي السابق .. وورطة بسبب الشرط الجزائي لماتياس يايسله!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024.

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نجم الأهلي السابق يُعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الصربي ليوبومير فيسا لاعب وسط الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد أن وصل إلى سن الـ36 عامًا.

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ولعب فيسا في الأهلي موسم 2020-2021، وذلك قبل رحيله إلى بارتيزان الصربي، الذي استمر في صفوفه حتى نهاية رحلته في عالم كرة القدم.

ووجه فيسا الشكر إلى جميع الفرق التي لعب لها وجماهيرها، من ضمنها الأهلي والجماهير السعودية، خلال خطاب اعتزاله.

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