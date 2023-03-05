أخبار الأهلي اليوم | موقف رياض بودبوز من مواجهة نجران، وهجوم مالك معاذ على الإدارة والجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 5 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 مارس 2023.

الأهلي يُواصل استعداداته لمواجهة نجران

واصل الأهلي اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة نجران مساء الثلاثاء القادم في دوري يلو السعودي.

وعمل المدرب بيتسو موسيماني خلال المران على تعزيز الجانب البدني أولًا ومن ثم أدى اللاعبون تدريبات فنية وتكتيكية تضمنت اللعب من لمسة واحدة والتسديد على المرمى والكرات العرضية.

الشكوك تُحيط بموقف رياض بودبوز من مواجهة نجران

مازال موقف رياض بودبوز من المشاركة في مباراة الأهلي ونجران المقررة يوم الثلاثاء القادم ضبابيًا تمامًا.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت في نسختها الصادرة صباح اليوم اجتياز اللاعب لاختبارات بدنية وصحية وأكدت جاهزيته للعب، فيما أشارت مصادر أخرى مساء اليوم إلى أن تواجد اللاعب في نجران ليس مؤكدًا بعد.

صانع الألعاب الجزائري كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام جدة لمعاناته من إصابة عضلية.

نجران يُخطط لمباراة دفاعية أمام الأهلي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن جوجيكا هادجفسكي المدير الفني لفريق نجران يُجهز للعب بخطة دفاعية تمامًا أمام الأهلي يوم الثلاثاء القادم.

المدرب ورغم أن اللقاء يُقام على ملعبه ركز خلال التدريبات الأخيرة على تعزيز الخط الخلفي والأدوار الدفاعية للاعبين مع الضغط القوي على حامل الكرة والتحذير من عدم ارتكاب أي أخطاء داخل أو بالقرب من منطقة الجزاء.

تصريحات مثيرة لمالك معاذ ضد الأهلي وجمهوره

أدلى مالك معاذ مهاجم الأهلي السابق بتصريحات مثيرة ضد الإدارة والجمهور.

مالك معاذ: إدارة الأهلي عرضتني على شيخ لقراءة الرقية الشرعية والجمهور حاربني