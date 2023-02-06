أخبار الأهلي اليوم | موقف أمارال وميليسي من مواجهة الخلود، وغرامة مالية كبيرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 6 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 6 فبراير 2023.

بعثة الأهلي تُغادر إلى القصيم

تُغادر بعثة النادي الأهلي اليوم إلى القصيم استعدادًا لمواجهة الخلود يوم غدٍ الثلاثاء في الجولة الـ20 من دوري يلو السعودي.

وقد ضمت البعثة لأول مرة الوافد الجديد منصور الشمري حيث من المتوقع أن يلعب بدلًا من المصاب إبراهيم الزبيدي.

مرة أخرى .. موسيماني يستبعد أمارال

مرة أخرى استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المهاجم الجديد ماركوس أمارال بحجة عدم جاهزيته بدنيًا للعب وزيادة وزنه.

الأهلي سيواجه الخلود والجميع ينتظر لحظة ظهور أمارال على أرض الملعب بقميص الراقي.

لجنة الانضباط تفرض غرامة كبيرة على الأهلي

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي كرة القدم غرامة مالية كبيرة على النادي الأهلي مقدارها 26.250 ألف ريال سعودي لقيام جمهوره على رمي 5 أدوات تجاه مضمار الملعب دون إصابة أي أحد، وذلك خلال مواجهة الأخدود الأخيرة.



ميليسي وبارو ضمن حسابات موسيماني لمواجهة الخلود

أفاد الإعلامي المتابع لأخبار الأهلي وليد سعيد أن الثنائي الجديد مودو بارو ونيكولاس ميليسي ضمن خيارات المدرب موسيماني لمواجهة الخلود يوم غدٍ في دوري يلو.

ورغم وصول ميليسي حديثًا إلى السعودية إلا أنه من المتوقع أن يلعب خلال مباراة الغد.

حسين عبد الغني: بعض رجال الأهلي لا يريدون نجاحه

اتهامات خطيرة من نجم الأهلي السابق، وقد تحدث كذلك عن سوق الانتقالات الشتوي.

حسين عبد الغني يُوجه اتهامًا خطيرًا لشخصيات في الأهلي