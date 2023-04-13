أخبار الأهلي اليوم | مناقشة روزنامة دوري روشن .. وتجهيز نايف كريري

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ13 من أبريل 2023

shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ13 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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الأهلي يطرح تذاكر لقاء الفيصلي

أعلن النادي الأهلي، عن طرح تذاكر مباراة الفريق أمام الفيصلي، والمقرر لها يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الجولة 26 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، بها رابط حجز التذاكر للجماهير، في المباراة التي ستقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

الأهلي يُجهز كريري قبل لقاء الفيصلي

كشفت صحيفة "الرياضية" عن قيام الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بتجهيز نايف كريري لاعب الفريق، من أجل المشاركة في مباراة الفيصلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريري أجرى كشفًا بالأشعة على موضع إصابته، وأثبتت أنه يعاني من تمزق في أربطة المفصل، ولكنه أصبح على وشك العودة في المباراة القادمة.

الأهلي يبدأ مناقشة روزنامة دوري المحترفين

على الرغم من عدم انتهاء الموسم، إلا أن ممثلًا عن النادي الأهلي حضر ورشة العمل التي عقدتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين عبر موقع "تويتر" عن عقد ورشة عمل، مع ممثلي أندية دوري روشن، بجانب أول 6 أندية في دوري يلو، والمرشحين للصعود للموسم المقبل إلى دوري المحترفين 2023-2024، والذي سيبدأ 11 أغسطس المقبل، لاستعراض روزنامة الموسم المقبل المقترحة.

Shahid