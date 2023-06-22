أخبار الأهلي اليوم | مطرود الراقي يقترب من الاتحاد وسر قبول إدوارد ميندي للعرض السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ22 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ22 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

المال لا يغريه .. كشف سر موافقة إدوارد ميندي على الانتقال إلى الأهلي

دائمًا ما يُقال إن المال، سبب موافقة أبرز نجوم العالم، على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي أصبح يضم أسماءًا عالمية؛ إلا أن الحارس السنغالي إدوارد ميندي، أثبت غير ذلك. (طالع التفاصيل)

بعد طرده من الأهلي .. هذا اللاعب على أبواب الانتقال إلى الاتحاد!

بات نادي الاتحاد، على بُعد ساعات قليلة للغاية، من حسم أولى صفقاته المحلية، والثالثة في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

قرار جديد من عمر السومة في الأهلي ردًا على عرضي الزمالك والعربي

اتخذ النجم السوري عمر السومة، قلب هجوم النادي الأهلي السعودي، قرارًا جديدًا بشأن مستقبله؛ بعد تلقيه عرضين من الزمالك المصري والعربي القطري. (طالع التفاصيل)

ما هو راتب رياض محرز في الأهلي؟ وما العرض المقدم له؟

كثرت الأقاويل حول محاولات الأهلي السعودي لضم النجم الجزائري رياض محرز لتدعيم الفريق في الموسم الرياض الجديد 2023-2024، فما هي صحة هذه الأقاويل وما هي السيناريوهات المُحتملة؟ (طالع التفاصيل)

"بند ليونيل ميسي ورغبة زوجات النجوم" .. 8 أسماء عالمية رفضت إغراءات السعودية عكس التيار

بعض الأشخاص ينظرون إلى المال عند اختيار عملهم، وقطاع آخر يختار المكان الذي يشعر فيه بالراحة والسعادة مهما كان المبلغ الذي سيحصل عليه؛ هذا الأمر لا يختلف كثيرًا عند النجوم العالميين؛ على الرغم من أن الساحرة المستديرة، أصبحت تتحدث الآن بلغة الملايين. (طالع التفاصيل)