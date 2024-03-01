أخبار الأهلي اليوم | مساومة الوحدة وقرار "كاس" .. وصفقة عالمية رسمية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"كاس" تتخذ قرارًا جديدًا في قضية منع الأهلي من التعاقدات .. تطورات مثيرة

شهدت قضية "منع" الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي من التعاقدات، تطورات مثيرة للغاية، خلال الساعات القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

تأهبًا للانتقالات الصيفية .. الأهلي يتعاقد رسميًا مع صفقة عالمية من الدوري الإيطالي!

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، عن التعاقد مع البريطاني لي كونجرتون، ليكون مديرًا رياضيًا للنادي، وذلك تأهبًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة التي ستكون نارية (طالع التفاصيل).

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الوحدة "يساوم" الأهلي للموافقة على طلبه بشكل رسمي!

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب إلى نظيره في الوحدة، قبل مباراة الفريقين "المرتقبة"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

باستخدام اسم الحزم .. طريقة مبتكرة من نجم الأهلي السابق للسخرية من النصر!

سخر أحد نجوم النادي الأهلي السابقين من نادي النصر، بعد تعثر الفريق أمام الحزم بالتعادل أمامه في دوري روشن السعودي، وذلك بطريقة مبتكرة! (طالع التفاصيل).

بعد محمد صلاح .. عرض سعودي كبير يصدم ليفربول بشأن فان دايك

بدأت الأندية السعودية من الآن التحرك لتدعيم صفوفها بأفضل النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك باستهداف نجم جديد في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن دخلت تلك الأدية في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح (طالع التفاصيل).

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