أخبار الأهلي اليوم | محاولة لحل أزمات الأهلي .. ودعم الجبلين ماليًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الـ31 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ31 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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لا يعترف بعمر، يأتي فجأة ليخطف أحدهم، لا يعنيه إذا كان كبيرًا وضربه العجز أم كان شابًا، لا يزال باحثًا عن أحلامه وطموحاته. "اقرأ التفاصيل"

محاولات لحل أزمة الأهلي القانونية

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن وجود محاولات حاليًا من جانب النادي الأهلي، لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بشأن القضايا الموجودة على النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب الشيخي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هناك تحركات حالية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وبمشيئة الله سنكون أول من يحظى بشرف إسعاد جماهير النادي في حال ورود أي أخبار إيجابية".

موسيماني يطلب ودية قبل لقاء الجبلين

طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إقامة مباراة ودية قبل لقاء الجبلين، في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

واقترح موسيماني أن تكون المباراة يوم السبت أو الأحد، من أجل الاطمئنان على استعدادات الفريق لمواجهة الجبلين المقبلة.

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الجبلين يتلقى دعم مالي قبل لقاء الأهلي

تلقى فريق نادي الجبلين دعم شرفي قيمته 300 ألف ريال سعودي، قبل مواجهة الأهلي.

وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن عواد الرضيمان رئيس هيئة أعضاء الشرف، تبرع بـ300 ألف ريال للنادي، واجتمع بالمدرب الفرنسي دينيس لافان المدير الفني للفريق.

Shahid