أخبار الأهلي اليوم | فيفا يزف خبرًا سارًا وتحركات لتجنب هروب اللاعبين

زهيرة عادل
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نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق السادس من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق السادس من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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أخيرًا فيفا يبشر الأهلي .. تأجيل القضية الأكبر ضد النادي

تهل البشائر على الأهلي السعودي، في غضون الاحتفال بتصدر الفريق لجدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، لكن هذه المرة البشرى من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (طالع التفاصيل)

الجاسم يشارك في دورة رمضانية في الكويت

شارك تيسير الجاسم؛ نائب رئيس النادي الأهلي، في مباراة استعراضية، ضمن دورة رمضانية في دولة الكويت "دورة الشحومي".

الجاسم كان قد قضى الفترة الأخيرة من مسيرته كلاعب في نادي النصر الكويتي، الذي استمر له عام واحد، قبل أن يعتزل في عام 2020م.

بسبب الحوكمة .. الأهلي يُسعد لاعبيه قبل عيد الفطر

اتخذت إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، قرارًا أسعد به لاعبيه والعاملين داخل النادي، وذلك قبل عيد الفطر المبارك، بهدف الحصول على العلامة الكاملة في الحوكمة. (طالع التفاصيل)

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 27%كريم بنزيما
  • 30%إرلينج هالاند
  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
184398 الأصوات

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