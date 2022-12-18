أخبار الأهلي اليوم | فسخ عقد بودبوز .. وتعثر صفقة بيرسي تاو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 18 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 18 ديسمبر 2022.

نقل مباريات الأهلي من الجوهرة المشعة إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل

وافقت لجنة المسابقات في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، على نقل مباريات فريق النادي الأهلي، من ملعب "الجوهرة المشعة" إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

جاء ذلك بعدما طلبت إدارة تشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة، بنقل مباريات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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الأهلي يدرس فسخ التعاقد مع بودبوز

أكدت تقارير صحفية على أن النادي الأهلي يدرس حاليًا فسخ التعاقد مع الجزائري رياض بودبوز، وذلك بناءً على طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

وأشار موقع "سبورت 24" إلى أن النادي الأهلي أخبر وكيل رياض بودبوز بوجود رغبة لفسخ التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الأهلي المصري يرفض طلب موسيماني بشأن بيرسي تاو

أكدت صحيفة "سبورت" السعودية، على أن النادي الأهلي المصري رفض فكرة رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بعد طلب بيتسو موسيماني التعاقد معه.

ويريد موسيماني تعويض رحيل الجامايكي لويس جرابان، الذي انقطع عن الفريق، وطالب بفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

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Shahid