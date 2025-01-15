أخبار الأهلي اليوم | تحذير من "الصفقة الوهمية" وفرانك كيسييه يرشح نجم الراقي للانتقال إلى برشلونة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من يناير 2025 وكل ما يدور حول الفريق.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

إشادة إسبانية بجماهير الأهلي

أشاد فيليكس دياز؛ رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، بجمهور الأهلي، موضحًا أنه يتابع بعض مباريات دوري روشن نظرًا لطبيعة عمله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال دياز خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "رأيت مباراة الأهلي والشباب، جمهور الأهلي أعجبني، شغفه كبير وحضوره وأهازيجه، هم محفوزن للاعبين".

تحذير من الصفقة الوهمية "فينيسيوس"

حذر الإعلامي سامي القرشي الأهلاويين من السير وراء الأنباء التي تزعم أن هناك محاولات لاستقطاب فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد، إلى دوري روشن السعودي.

تلك الأنباء تتردد بقوة منذ أن تواجد الميرينجي في جدة لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، التي خسرها في المباراة النهائية أمام برشلونة، مطلع الأسبوع الجاري.

لكن القرشي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " سالفة (فينيسيوس) مجرد وهم يتم تسويقه على مدرج الاهلي للمماطلة في اتمام الاحتياجات القريبة وانتظار حلم مستحيل للاهلي وممكن لغيره .. والان نعيد السؤال على المتشدقين من الاهلاويين وغيرهم حول تساوي الدعم وان كل ما يحدث انما بسبب سوء الداخل الاهلاوي (فقط)".

"هل نحن في فريق مدرسة؟!" .. حقيقة الصراع التاريخي بين عمر السومة وتيسير الجاسم على زعامة الأهلي

هُناك بعض الكيانات الرياضية العملاقة، سواء في السعودية أو العالم أجمع، التي يُقال إنها تُعاني من مشاكل إدارية و"تحزبات" بين اللاعبين؛ بعيدًا عن النتائج والإنجازات المحققة على أرضية الملعب. (طالع التفاصيل)

"المفاوضات تمت في جدة" .. الكشف عن وعد فلورنتينو بيريز للسعودية بشأن صفقة فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أحد الأسماء العالمية الكبرى التي وضعتها السعودية على رأس أولويتها؛ لضمه إلى كتيبة نجوم دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

GOAL

"سيقوم بأشياء رائعة هناك" .. فرانك كيسييه يُرشح زميله في الأهلي للعب في برشلونة

لم يُبد فرانك كيسييه، نجم الأهلي السعودي، أي مشاعر سلبية تجاه فريقه السابق برشلونة، وذلك رغم تخليه عنه بعد موسم واحد فقط، مشيرًا إلى أنه مازال يتمتع بعلاقات رائعة مع زملائه السابقين. (طالع التفاصيل)

"العين على خماسي برشلونة" .. الأندية السعودية تبدأ اجتماعاتها مع ديكو

يبدو أن الأندية السعودية وجهت أنظارها إلى برشلونة، في محاولة للتعاقد مع أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ سواء خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، أو الصيف القادم. (طالع التفاصيل)

نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه .. قرار رسمي من الاتحاد السعودي بشأن المواهب المحلية

"لا توجد مواهب جديدة والمنتخب الوطني هو من يدفع الثمن!".. صرخة أطلقها الكثيرون على مدار الأشهر القليلة الماضية؛ وذلك بعد التراجع الكبير في أداء ونتائج الأخضر السعودي، في مختلف المحافل. (طالع التفاصيل)