أخبار الأهلي اليوم | غضب بيتسو موسيماني واعتذار ماركوس أمارال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ16 من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ16 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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موسيماني يرفض الراحة

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب التعادل أمام الفيصلي بالأمس.

الراقي تعادل أمام العنابي بثنائية لكل منهما، بعدما كان متقدمًا بهدفين، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 من دوري يلو.

وعاود الأهلي تدريباته عصر اليوم، استعدادًا لمواجهة الساحل، في 24 من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ29.

غضب موسيماني من حسن العلي

انفعل المدرب بيتسو موسيماني غضبًا من المستوى الذي ظهر به لاعبه حسن العلي خلال مواجهة الفيصلي بالأمس.

والتقطت عدسات الكاميرا اندهاش موسيماني من إهدار اللاعب لفرصتين محققتين أمام المرمى، إذ اتجه لمقاعد بدلائه وقد سيطر عليه الاستياء، ساخرًا من طريقة تمرير العلي للكرة.

رياض بودبوز: تعادلنا أمام الفيصلي لغياب التركيز

برر رياض بودبوز؛ لاعب الأهلي، التعادل أمام الفيصلي، بغياب التركيز عن اللاعبين، مشيدًا في الوقت ذاته بالثنائية التي خلقها مع زميله مودو بارو داخل المستطيل الأخضر.

وقال بودبوز، للقنوات الرياضية السعودية، عقب المباراة: "افتقدنا التركيز في أغلب مجريات المباراة، بينما المنافس كان في حاجة لمثل هذه المباراة من فقدان تركيز ليتفوق في جزئيات صغيرة".

وأضاف: "حاولت البحث عن الكرة في مساحات، وتبادلت الأدوار مع مودو بارو كي أجد المساحات وأتحرر، وخلقنا حالة إيجابية، نتمنى أن يستفيد منها الفريق في قادم المباريات".

أمارال: أعتذر وسأقدم المزيد في قادم المباريات

أعرب ماركوس أمارال؛ محترف الأهلي، عن أسفه بعد التعادل أمام الفيصلي، واعدًا الجماهير بتقديم المزيد للفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما تألق بشكل كبير مع زملائه.

وقال أمارال، لبرنامج "ملعب SBC"، عقب المباراة: "نتأسف على التعادل، كنا نريد الفوز، لكن هذه هي كرة القدم، كانت هناك بعض الأخطاء ودفعنا ثمنها بالتعادل، ضغطنا وسيطرنا، لكن بعض التفاصيل الصغيرة حسمت التعادل للمنافس، المباراة انتهت وسنفكر في المباريات المقبلة".

وتابع: "أتأقلم يوميًا مع اللاعبين، وسأقدم المزيد للنادي وجماهيره، لمساعدة الفريق للعودة لدوري المحترفين".

Shahid