أخبار الأهلي اليوم | عودة عبد الله العمار، ومفاجأة بسام الحريجي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 27 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 27 ديسمبر 2023

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بسام الحريجي يُفاجئ الجهاز الطبي للأهلي

فاجأ بسام الحريجي الجهاز الطبي للأهلي باختصار مدة علاجه من الإصابة التي لحقت به في الـ25 من نوفمبر الماضي خلال مواجهة الشباب في دوري روشن السعودي.

الظهير الأيمن تعرض لكدمة وشرخ بسيط في فقرات الظهر مما أبعده عن المباريات الـ4 الأخيرة للأهلي، وقد خضع لفحوصات طبية جديدة يوم أمس في جدة أظهرت استجابته للعلاج بشكل سريع واقترابه من العودة للملاعب.

المدافع السعودي سيغيب بالتأكيد عن مواجهة الخليج القادمة لكنه سيكون حاضرًا عند استئناف الدوري بلقاء الجولة الـ20 أمام الأخدود.

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العمار جاهز لمواجهة الخليج

تأكدت جاهزية الظهير الأيسر عبد الله العمار لمباراة الأهلي والخليج في آخر جولات الدوري السعودي قبل توقفه الطويل بسبب كأس آسيا.

اللاعب شارك في التدريبات الجماعية أمس وأصبح متاحًا للمدرب ماتياس يايسله.

تعرف على طرق شراء وأسعار كافة مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي خلال منافسات موسم 2023-2024.

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