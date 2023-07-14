أخبار الأهلي اليوم | عقد رعاية جديد، ومحاولة فاشلة لضم مدافع الهلال والنصر السابق

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 14 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 يوليو 2023.

الأهلي يُبرم عقد رعاية جديد

أبرم الأهلي يوم أمس عقد رعاية جديد مع الشركة السعودية للقهوة عبر علامتها التجارية "جازين"، ويمتد العقد لمدة 3 مواسم.

وتم توقيع العقود بتواجد المهندس طارق خليفة، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة النادي الأهلي الاستثمارية، ومحمد زيني، مدير إدارة التسويق في الشركة السعودية للقهوة.

رفض عرض الأهلي لضم لاعب الهلال والنصر سابقًا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقدم الأهلي بعرض لضم محمد الشويرخ مدافع الرياض الذي سبق له اللعب في الهلال والنصر.

وأوضحت الصحيفة أن العرض الأهلاوي وصل إلى 5 ملايين ريال سعودي لكن نادي الرياض رفضه وطالب بتحسينه، فيما لم يتطور اهتمام الاتحاد باللاعب لمفاوضات ملموسة.

اللاعب مرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2025.

جهز مسؤولو نادي الشباب، مبلغًا فلكيًا؛ لخطف أحد أهم أهداف فريق الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أتت ثورة جماهير النصر والأهلي بثمارها، واستجاب مسؤولو الكرة السعودية لمطالبهم بشأن الميركاتو الصيفي الجاري، خاصةً بعد الاتهامات التي وجهت لسعد اللذيذ؛ مسؤول المفاوضات مع النجوم العالميين والرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

نجم جديد في الأهلي السعودي سيكون ضحية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه قرر الخروج من صراع الانتقالات بشكل عام وقرر الاعتزال.