أخبار الأهلي اليوم | صفقتان جديدتان، وفوز في دوري السيدات

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 9 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 9 ديسمبر 2022.

الأهلي يهزم شعلة الشرقية في دوري السيدات

حقق فريق الأهلي النسائي انتصارًا مهمًا على شعلة الشرقية على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الفوز الأهلاوي جاء بنتيجة 2-1 ضمن الجولة السابعة من دوري السيدات السعودي الممتاز، ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة السادسة.

صفقتان جديدتان في الأهلي

أتم النادي الأهلي صفقتين جديدتين لدعم فريق الكرة النسائي لديه، إذ أعلن ضم ريناد السفياني وحورية الشمراني.

وتلعب ريناد في الوسط فيما تشغل حورية مركز الجناح.

هجر: جاهزون للأهلي

قال عبد الله العديل إداري فريق هجر أنهم على أتم الجاهزية لمواجهة الأهلي في دوري يلو السعودي، مؤكدًا أن هدف الفريق هو العودة لدوري روشن السعودي.

إذ قال "لم نظهر جيدًا في بداية الدوري، لكن بعد ذلك بدأ الفريق مستواه يتصاعد من مباراة لأخرى وكان يحتاج وقت للانسجام واستغللنا فترة التوقف الحالية بإقامة عدة مباريات ودية وتدريبات صباحية ومسائية وإن شاء الله نكون حاضرين في مباراة الأهلي ودائمًا هجر في الدرجة الأولى ويكون من الأندية المنافسة والعودة لدوري روشن طموح وأمنية لنا ونعد بالعمل على ذلك ونجتهد ويبقى التوفيق في يد الله سبحانه وتعالى".