أخبار الأهلي اليوم | صدمة نايف كريري، وعودة مودو بارو إلى جدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 25 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 25 مارس 2023.

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الصدمات تتوالى .. الأهلي يخسر كريري 40 يومًا

لا يعيش النادي الأهلي السعودي أيامًا سعيدة، إذ تُلاحقه عقوبات فيفا خارج الملعب وإصابات نجومه داخله.

الإصابة الأخيرة كانت لنجم الدفاع نايف كريري والتي ستبعده لمدة 40-50 يومًا عن اللعب تقريبًا، ويعمل المدرب بيتسو موسيماني حاليًا على إيجاد البديل المناسب له.

كريري تعرض للإصابة خلال مواجهة نجران في دوري يلو السعودي، وقد أظهرت الفحوصات الطبية وجود تمزق في أربطة المفصل سيحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص يمتد من شهر إلى شهر ونصف، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

بارو يعود إلى جدة للعلاج

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مودو بارو مهاجم الأهلي سيعود إلى جدة بعد غدٍ الإثنين من بلاده جامبيا بعدما خرج من حسابات منتخب بلاده خلال مواجهة مالي في تصفيات أمم إفريقيا.

اللاعب كان ضمن قائمة منتخب جامبيا لمواجهتي مالي لكن الإصابة منعته من خوض لقاء الذهاب وقد سُمح له بالعودة إلى جدة لخوض برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد التأكد من عدم قدرته لعب موقعة الإياب كذلك.

اللاعب سيبدأ تدريباته العلاجية فورًا على أن يدخل المران الجماعي مع زملائه تدريجيًا.

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