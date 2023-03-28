أخبار الأهلي اليوم | شكوى جديدة، وصراع بين عمر السومة وعبد الرزاق حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 28 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 28 مارس 2023.

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موسيماني يطلب تقريرًا عن المصابين

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريرًا طبيًا كاملًا عن اللاعبين المصابين بعد استئناف النادي تدريباته الجماعية يوم أمس عقب توقف 11 يومًا للراحة.

ويسعى المدرب، حسبما أفادت صحيفة الرياضية، إلى إخضاع اللاعبين لبرنامج بدني مكثف لإعدادهم فنيًا وبدنيًا لمواجهة العين في الجولة الـ27 من دوري يلو السعودي.

الشكاوى لا تتوقف ضد الأهلي!

يبدو أنه موسم الشكاوى ضد النادي الأهلي، إذ أفادت مصادر صحفية أن فرانك كوم لاعب وسط الفريق تقدم بشكوى لدى فيفا ضد الأهلي بسبب فسخ عقده خلال يناير الماضي في توقيت غير مناسب.

ويرى كوم أن الأهلي بفسخ عقده في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي حرمه من الحصول على فرصة أخرى وأبقاه دون نادٍ حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن كوم يرغب بالحصول على مستحقاته المالية المقدرة بـ4 ملايين ريال سعودي، وقد أبدى موافقته التوصل لاتفاق يضمن حقوقه المالية.

خلاف بين السومة وحمدالله؟

حساب دوري روشن السعودي يُشعل خلافًا وتنافسًا بين مهاجمي الأهلي والاتحاد.

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من اللاعب الذي وصل الأهلي حكمًا في قضيته؟

الأهلي يتلقى خطابًا من فيفا بشأن شكوى أحد لاعبيه، وهو ليس دانكلير.

لا يخص دانكلير .. الأهلي يُوضح حقيقة خطاب فيفا ومنعه من القيد

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