أخبار الأهلي اليوم | شقيق البليهي يُثير الجدل .. وتهديد خطة الراقي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت الموافق الرابع من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت، الموافق الرابع من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | مثير للجدل كمدافع الهلال .. شقيق علي البليهي يحصد التفاعل بسبب الأهلي

بينما يدافع المدافع علي البليهي عن قميص الهلال السعودي، شقيقه "خالد" يقاتل على جبهة أخرى مختلفة، في ظل اختلاف انتماءاتهما. "اقرأ التفاصيل"

ارتفاع قياسي لكامب نو ومدرجات السعودية تكسر حواجز الزمن .. ملاعب كرة القدم بالذكاء الاصطناعي بعد 50 عامًا!

لا شيء لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عالمنا في الوقت الحالي، على الأقل ولو بشكل جزئي، فالجميع مهووس بما وصلت إليه التقنية من جديد مؤخرًا. "اقرأ التفاصيل"

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

لحساب الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي 2023-2024 يطمح الأهلي لتعديل نتائجه والخروج من بعض النتائج السلبية في الآونة الأخيرة. "اقرا التفاصيل"

خطة الأهلي مهددة .. عرض سعودي مغرٍ يدفع إنتر لمزاحمة الراقي على صفقة محتملة

هدف جديد ظهر على طاولة مسؤولي الكرة السعودية لخطفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، هذه المرة من الدوري الإيطالي وتحديدًا من إنتر، مستغلين اقتراب نهاية عقده. "اقرأ التفاصيل"

انتقم من نجم الاتحاد وثأر للأهلي .. الشباب يسخر من الاتحاد بعد هزيمته بطريقته

"لا ينسى الشباب ثأره أبدًا بل ويثأر لغيره كذلك" هذا المبدأ الذي عمل به الليث الأبيض بعد هزيمة الاتحاد أمس الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

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