أخبار الأهلي اليوم | شرط اتحادي لدعم الراقي ونهاية موسم نجم الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ30 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ30 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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شرط اتحادي لدعم الراقي

أوضح الإعلامي الرياضي محمد الدويش أنه من المحتمل أن يتلقى الأهلي دعمًا من وزارة الرياضة لرفع المنع من التسجيل عنه، الموقع من الاتحاد الدولي "فيفا"، على إثر تراكم القضايا الخارجية.

وأشار الدويش إلى أن الأمر مرهون بحال منحت الوزارة نادي الاتحاد دعمًا كي يحصل على الرخصة الآسيوية، التي تؤهله للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال.

نهاية موسم نجم الفريق

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن موسم علي مجرشي؛ لاعب الأهلي، قد انتهى، إثر إصابته بتمزق في غضروف الركبة خلال مواجهة الأخدود في دوري يلو.

الراقي كان قد التقى بالأخدود في الثاني من فبراير الماضي، في مباراة انتهت بفوز الأخير برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19 من دوري يلو.

محاولات تجهيز كريري

يسابق الجهاز الطبي للأهلي الزمن من أجل تجهيز نايف كريري؛ ظهير أيمن الفريق، للمواجهة المقبلة أمام الفيصلي في دوري يلو.

ويعاني كريري من تمزق أربطة المقبل، تعرض له خلال مواجهة نجران في السابع من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ24 من دوري يلو.

بشرى هيثم عسيري

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الفحوصات التي أجراها هيثم عسيري؛ لاعب الأهلي، أثبتت سلامته بعدما كان قد تعرض للإصابة أول أمس الثلاثاء.

عسيري أصيب خلال مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره البوليفي وديًا، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وزاد من قبل الجماهير بعدما قام الجهاز الطبي للأخضر بربط يده.

لكن وفقًا لـ"الرياضية" فإن الأشعة أثبتت عدم تعرضه لكسر في اليد، إنما فقط كدمة لن تعيقه عن المشاركة في التدريبات.

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Shahid