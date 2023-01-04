أخبار الأهلي اليوم | سبب غياب الربيعي أمام الشعلة .. وتدريبات صباحية

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الرابع من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.
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الأهلي يستعيد طريق الانتصارات بالفوز على الشعلة في دوري يلو
انتصر فريق النادي الأهلي على نظيره الشعلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. "اقرأ التفاصيل"
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
الكشف عن سبب غياب محمد الربيعي عن لقاء الشعلة
أعلن النادي الأهلي، عن سبب غياب محمد الربيعي حارس الفريق، عن مباراة الشعلة، في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.
وأكد الأهلي عبر بيان رسمي نشر، أن شعور الربيعي بإنفلونزا وارتفاع درجة الحرارة.
الأهلي يخوض تدريباته الصباحية بمقر ناديه
يخوض فريق النادي الأهلي تدريباته الصباحية الخميس، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقره.
جاء ذلك بعد انتصار الأهلي على الشعلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، في دوري يلو.
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