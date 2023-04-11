أخبار الأهلي اليوم | سبب دموع أمارال، وما يحتاجه الراقي للعودة رسميًا لدوري روشن

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 11 إبريل 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 11 إبريل 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

6 نقاط تحسم عودة الأهلي رسميًا لدوري روشن

بات الأهلي على بُعد 6 نقاط فقط من حسم عودته رسميًا إلى دوري روشن السعودي، وذلك بعد انتصاره على العين يوم أمس بهدف نظيف.

الأهلي رفع رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة وبفارق نقطتين عن الأخدود، وقد بات يفصله عن المركز الخامس وهو أول المراكز غير المؤهلة لدوري روشن 16 نقطة قبل 6 جولات من النهاية.

الأهلي بحاجة إلى انتصارين فقط من المباريات الـ7 المتبقية ليضمن عودته إلى دوري المحترفين.

أمارال يكشف سبب بكائه بعد هدفه ضد العين

أبدى ماركوس أمارال مهاجم الأهلي سعادته البالغة بإحراز هدفه الأول مع الفريق والذي جلب النقاط الكاملة للأهلي.

وعن سبب دموعه بعد الهدف، قال "بكيت لأنني أهدرت ركلة جزاء لأول مرة في حياتي، الجمهور ساعدني كثيرًا على تجاوز الصعوبات التي واجهتها هنا وذلك منحني الدافع لتقديم أفضل ما لدي لإسعاد الجمهور، ولذا حين سجلت شعرت بهم وبحماسهم وطاقتهم".

ميليسي: تأثرنا بالأجواء الحارة أمام العين

أكد نيكولاس ميلسي سعادته بالفوز في مواجهة العين التي وصفها بالصعبة، مشيرًا إلى تأثر اللاعبين سلبًا بالأجواء الحارة.

وأضاف "الأهلي فريق كبير ولذا نواجه صعوبة أمام المنافسين بتكتلهم في الدفاع، أنا سعيد جدًا للفوز بتلك المباراة الصعبة".

وتابع "بناء الكرة من الخلف اليوم كان بطيئًا من جانبنا لكن هذا ربما بسبب الأجواء الحارة التي أثرت علينا سلبًا، نحن لعبنا مباراة جيدة وخلقنا عدة فرص للتسجيل، استفدنا من طرد لاعبين من العين لكننا كنا الأفضل حتى قبل الطرد".

الأهلي يهزم العين بعد مباراة صعبة

طالع تفاصيل اللقاء المثير وهدف الأهلي.

فيديو | 3 كروت حمراء ودموع أمارال .. الأهلي يفلت وينتصر أمام العين

انقذونا! Shahid