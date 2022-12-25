أخبار الأهلي اليوم | رسالة موسيماني وتفاصيل إصابة الجهني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 25 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 25 ديسمبر 2022.

الكشف عن تفاصيل إصابة الجهني

كشف النادي الأهلي رسميًا عبر تويتر تفاصيل إصابة لاعبه زياد الجهني التي تعرض لها خلال مواجهة هجر في آخر جولات دوري يلو السعودي.

تويتر الأهلي أوضح أن الجهني تعرض لتمزق في العضلة الخلفية والعضلات الضامة، مشيرًا إلى أنه سيحتاج للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع تقريبًا.

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الأهلي يُواصل الاستعدادات لمواجهة العربي

واصل الأهلي تدريباته اليوم الأحد بقيادة بيتسو موسيماني استعدادًا لمواجهة العربي يوم الثلاثاء في دوري يلو السعودي.

ونشر تويتر الأهلي عدة صور من المران.

رسالة من موسيماني من مكتبه في الأهلي

وجه موسيماني رسالة لمتابعيه عبر تويتر من مكتبه في النادي الأهلي هنأهم خلالها بعيد الميلاد وأوضح أنه يتواجد في عمله للعام الثالث على التوالي خلال الاحتفال بالعيد.

وأكد المدرب الجنوب إفريقي أنه لا يشتكي من ذلك رغم أنه لثالث مرة تواليًا لا يحظى بإجازة العيد.

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Shahid