أخبار الأهلي اليوم | رسالة موسيماني للجماهير وثنائي الراقي يغيب عن مواجهة العين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 14 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

الأهلي يتجه اليوم للباحة

يؤدي الأهلي اليوم الأربعاء، تدريبات صباحية، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي، لليوم الثاني على التوالي.

وتقرر أن تتجه بعثة الراقي مساء اليوم ذاته، للباحة، استعدادًا لمواجهة العين، غدًا الخميس، في دوري يلو.

رسالة موسيماني للجماهير

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، رسالة للجماهير، قبل العودة لاستئناف مباريات الفريق في دوري يلو، إذ يلتقي بالعين، غدًا الخميس، عقب توقف دام قرابة الشهرين.

وكتب موسيماني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "غدًا نعود للعمل، سعيد بعودة الدوري من الغد، لا أطيق الانتظار لرؤيتكم في المدرجات، إن شاء الله سنحقق نتائج جيدة فيما تبقى من مباريات، أنا لا أطيق الانتظار".

ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة العين

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن ثنائي الأهلي باستوس ويوسف العبدلي، سيغيبان عن مواجهة العين بالغد، لعدم اكتمال شفائهما من الإصابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن باستوس يعاني من تمزق في عضلة الفخذ، فيما تلاحق آلام الكتف العبدلي.

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كشف لجول النسخة العربية وكيل أعمال النجم سفيان بوفال عن وصول عرضين سعوديين للتعاقد مع موكله الذي يستعد لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 مساء اليوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)