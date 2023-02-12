أخبار الأهلي اليوم | رسالة من اللاعبين للجمهور، ووصول الخبر السار لأمارال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 12 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 12 فبراير 2023.

أخيرًا .. أمارال يدخل قائمة الأهلي

تلقى ماركوس أمارال أخيرًا الخبر السار الذي ينتظره منذ انضم للأهلي، حيث توجد ضمن قائمة الفريق لمواجهة العروبة يوم غدٍ الإثنين في دوري يلو السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن الجهازين الطبي والبدني منحا اللاعب الضوء الأخضر لدخول التدريبات الجماعية، وقد شارك في مران أمس بالفعل وأظهر فعالية كبيرة مما جعله يدخل حسابات المدرب بيتسو موسيماني لمواجهة الغد.

بيع أكثر من 7 آلاف تذكرة لمباراة العروبة

يتواصل بيع التذاكر الخاصة بمباراة الغد بين الأهلي والعروبة في جدة ضمن الجولة الـ22 من دوري يلو السعودي.

وتُوضح بيانات موقع "مكاني" المتاحة به التذاكر بيع ما يقرب من 7600 تذكرة حتى الآن.

رسالة من نجوم الأهلي لجمهور الفريق

وجه عدد من نجوم الأهلي رسالة لجمهور الفريق قبل مواجهة العروبة في دوري يلو يوم غدٍ الإثنين.

وحملت الرسالة دعوة من اللاعبين للجمهور للحضور إلى الملعب لدعمهم وتشجيعهم خلال اللقاء.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والعروبة

كل المعلومات اللازمة عن اللقاء موجودة في الرابط أدناه.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو 2022-23؟