أخبار الأهلي اليوم | رحلة جمع الـ6 النقاط، وعودة نيكولاس ميليسي أمام الفيصلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 14 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 إبريل 2023.

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أمام الفيصلي .. الأهلي يبدأ رحلة جمع الـ6 نقاط

يبدأ النادي الأهلي في استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة مساء غدٍ السبت رحلة جمع الـ6 نقاط التي يحتاجها لإعلان عودته رسميًا إلى دوري روشن السعودي بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الماضي.

العملاق الجداوي سيلتقي الفيصلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26، ويمتلك الفريق حاليًا 58 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبحاجة إلى 6 نقاط فقط ليضمن عودته رسميًا لدوري روشن.

ميليسي أساسيًا أمام الفيصلي

واصل الأهلي تدريباته يوم أمس استعدادًا لمواجهة الفيصلي مساء غدٍ السبت، وقد أعاد المدرب بيتسو موسيماني لاعب الوسط نيكولاس ميليسي للتشكيل الأساسي بعدما غاب عن مباراة العين الأخيرة للإيقاف.

وتحدث المدرب الجنوب إفريقي مع اللاعبين في بداية المران لنحو ربع ساعة، وقد شدد خلال حديثه على أهمية الفوز بالمباراة وطالب اللاعبين بالتركيز الكامل والعمل بجد طوال اللقاء، ومن ثم خضع اللاعبون لتدريبات بدنية وخاضوا مناورة فنية.

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