أخبار الأهلي اليوم | خماسي يغيب عن مواجهة نجران وتخوف وتحذير لوليد معاذ

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق السادس من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق السادس من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

هل يعود للأهلي؟ .. النصر يفسخ عقد عبد الفتاح عسيري

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي النصر فسخ رسميًا عقد جناحه السعودي عبد الفتاح عسيري، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب رودي جارسيا. (طالع التفاصيل)

نجران تستقبل الأهلي بالورود

وصلت بعثة الأهلي اليوم الإثنين، لمدينة نجران، استعدادًا لمواجهة الفريقين، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات دوري يلو.

وحرصت إدارة نادي نجران على استقبال الراقي بطريقة مميزة تليق بتاريخه، إذ حضر عدد من مسؤوليه في المطار وقاموا بإهداء لاعبيه الورود.

بينما رحب به حساب النادي عبر "تويتر"، معلقًا: "أهلًا بالملكي في عاصمة الكرم نجران".

خماسي الأهلي يغيب عن لقاء نجران

يدخل الأهلي مواجهة نجران في ظل غياب عدد من لاعبيه، وإن كان أغلبهم بقرار فني من المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

المباراة يغيب عنها ماركو أمارال ورياض بودبوز للإصابة، بينما استبعد موسيماني كل من: منصور الشمري، علي الأسمري وفهد الحمد.

رسالة خاصة من جمهور الأهلي في نجران

حرصت جماهير الأهلي في مدينة نجران على دعم اللاعبين وتحفيزهم لمواصلة المشوار، كي يعود الفريق من جديد لدوري المحترفين في الموسم المقبل.

الجماهير قامت بوضع لافتات كتب عليها: "بهمتكم وعزمكم سيسجل التاريخ أنكم من أعاد الأهلي لمكانه كبير الكبار".

جدير بالذكر أن الراقي يشارك في دوري يلو الموسم الجاري لأول مرة في تاريخه، بعدما مر بموسم كارثي في دوري المحترفين العام الماضي.

"أخشى العنف وضياع النقاط" .. حكم مواجهة الأهلي ونجران يثير القلق

أعلنت دائرة الحكام تكليف الحكم ممدوح آل شهدان لإدارة اللقاء كحكمًا للساحة، وهو ما أثار القلق في نفس الإعلامي الرياضي محمد الشيخي. (طالع التفاصيل)

"الأهلي ليس دار عجزة وإيواء!" .. تحذير شديد اللهجة لإدارة وليد معاذ

مع ما يعانيه بعض اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي من تهميش في أنديتهم، بدأت التقارير تتحدث عن إمكانية عودة أكثر من لاعب للراقي من جديد. (طالع التفاصيل)