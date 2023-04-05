أخبار الأهلي اليوم | خبر سار بشأن التسجيل في الصيف .. والولادة المتعسرة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الخامس من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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دين قديم .. رئيس اتحاد الكرة السابق يساعد الأهلي في أزمته

لو وضع أي شخص سيناريو حتى يجعل النادي الأهلي يعاني، لن يستطيع أن يصل إلى النتيجة التي وصل لها الراقي الآن، بعد هبوطه ومعاناته حاليًا من القضايا الخارجية التي ستحرمه من التعاقدات لفترتين! "اقرأ التفاصيل"

سيدات الأهلي يعكرن صفو الأسبوع المميز للراقي!

بينما كان يحتفل رجال الأهلي السعودي بالأمس، بالعودة لصدارة دوري يلو للدرجة الأولى، كانت السيدات تودعن بطولة على الجهة الأخرى. "اقرأ التفاصيل"

أشبه بولادة متعسرة .. الأهلي يرتقي لصدارة دوري يلو من جديد بهزيمة الجبلين

حقق الأهلي فوزًا عسيرًا أمام الجبلين، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ27 من دوري يلو للدرجة الأولى، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن التسجيل

كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، عن خبر سار لجماهير النادي الأهلي، يخص تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي وليد سعد مع اليوتيوبر الشهير أبو مشاعل: "بنسبة 80 إلى 90% سيسجل الأهلي في الصيف، لأن الإدارة نجحت في حل العديد من القضايا".

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