أخبار الأهلي اليوم | خالد العيسى يؤمن نفسه في الانتخابات وجديد مفاوضات إدوارد ميندي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ19 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ19 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

تطورات هائلة .. أين وصلت مفاوضات الأهلي مع إدوارد ميندي؟

شهدت الأيام الأخيرة تطورات هائلة في مفاوضات الأهلي السعودي مع السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. (طالع التفاصيل)

خالد العيسى يؤمن نفسه

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن خالد العيسى؛ المرشح لرئاسة الأهلي، لن يقدم أي طعن بعد استبعاد فارس الصواف؛ أحد أعضاء قائمته.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار العيسى نابع من كونه أمن نفسه، وزاد عدد أعضاء قائمته، تحسبًا لأي ظرف طارئ.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين غدًا الثلاثاء.

مدافع الأهلي يقطع إجازته

قطع ريان حامد؛ مدافع الأهلي، إجازته، وقرر بدء برنامج لياقي، استعدادًا للموسم الجديد، بحسب ما أكدت صحيفة "الرياضية".

ودخل ريان في برنامجه رفقة مدرب خاص، يتضمن تدريبات لياقية ومكثفة وبدنية، بجانب تدريبات خاصة بالكرة.