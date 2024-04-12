أخبار الأهلي اليوم | خالد العيسى يتوعد الهلال بـ"فوز أسطوري" .. وصفقة تهدد مستقبل إدوارد ميندي

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من أبريل 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي يتحول لورقة ضغط لإنهاء صفقة أوروبية.. "ميندي يشعر بالصدمة"

"استفسر عن اللاعب".. هكذا تحول النادي الأهلي إلى ورقة ضغط من أحد الأندية الأوروبية، للرد على عرض مقدم من أجل التعاقد مع أحد نجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة (طالع التفاصيل).

"نخاف على النجوم العالميين" .. رئيس الهلال يكشف أسباب طلب تأجيل كلاسيكو الأهلي!

كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، عن الأسباب التي دفعت إدارة ناديه تأجيل مباراة الكلاسيكو ضد النادي الأهلي، في بطولة دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

رئيس الأهلي يتوعد الهلال بـ"فوز أسطوري"

توعد خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، بفوز أسطوري على فريق الهلال، في كلاسيكو المملكة المرتقب.

وفي مقطع فيديو.. رد العيسى على سؤال بشأن إمكانية تحقيق الأهلي، فوزًا أسطوريًا على الهلال؛ قائلًا: "إن شاء الله.. جماهيرنا معتادة على أننا نسعدهم، وهذا ما سنفعله أمام الزعيم".

دعوة خاصة من باريس لفرانك كيسييه .. سر حضور نجم الأهلي لمواجهة برشلونة في "حديقة الأمراء"

تفاجأ الجمهور أمس الأربعاء، بوجود الإيفواري فرانك كيسييه؛ نجم الأهلي السعودي الحالي وبرشلونة السابق، في مدرجات استاد حديقة الأمراء، لحضور مواجهة البرسا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (طالع التفاصيل).

في غفلة من الهلال.. الأهلي يجهز سلاحه الفتاك قبل الكلاسيكو

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي، تحضيراته قبل مباراة القمة أمام الهلال، والتي ينتظرها عشاق الكرة السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة، في 19 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

SHAHID