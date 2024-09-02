أخبار الأهلي اليوم | حصار الرئيس التنفيذي في المتجر ولاعب الراقي يصيب يايسله ثم يرحل!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الثاني من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الثاني من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

"افعل أي شيء!" .. جمهور الأهلي يحاصر الرئيس التنفيذي في متجر النادي

استغل جمهور الأهلي السعودي وجود الإنجليزي رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي للنادي، في المتجر الخاص بقلعة الكؤوس، للضغط عليه في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري. (طالع التفاصيل)

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيديو | أصاب ماتياس يايسله بالأمس واليوم يكتب نهايته .. هيثم عسيري يودع الأهلي رفقة "أقدم لاعبي الراقي"!

يواصل الأهلي السعودي التفريط في لاعبيه المحليين خلال الميركاتو الصيفي الجاري دون الالتفاف للغضب الجماهيري الذي صاحب رحيل المهاجم الشاب مراد خضري إلى الوحدة. (طالع التفاصيل)

لم يرتبط بالأهلي فقط .. موقف أوسيمين "النهائي" من دوري روشن بعد عقوبة نابولي!

يعيش الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق الكرة بنادي نابولي، أيامًا صعبة، بعد تعرضه لعقوبة من إدارة ناديه الإيطالي، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

على طريقة الشباب .. التعاون يحسم صراع النصر والأهلي حول صفقة عون السلولي

قررت إدارة نادي التعاون، الرد على استفسار إدارتي شركتي النصر والأهلي، بشأن التعاقد مع المدافع عون السلولي، قبل ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي، لأندية دوري روشن السعودي، مساء اليوم (الإثنين). (طالع التفاصيل)