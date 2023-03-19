أخبار الأهلي اليوم | تدخل وزارة الرياضة .. وتسريع عودة علي الأسمري

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 19 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 19 مارس 2023.

وفاء لا ينضب .. عمر السومة يطمئن الأهلي بعد عقوبة فيفا

خسارة أي لاعب من الأهلي السعودي خلال الفترة المقبلة ستكون ضربة قوية للفريق، حال نجاحه في الصعود لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل، بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". "اقرأ التفاصيل"

وزير الرياضة يتحدث عن ملف إيقاف الأهلي

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على أن الوزارة تحرص دائمًا على تقديم جميع الأندية المستندات، من أجل دعمها سواسية.

وأشار وزير الرياضة خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن كافة الأمور التي ستحد الأندية من التطور، سيتم معالجتها مع الوزارة.

وأكد موقع "سبورت 24" على أن وزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي، سيشكلان لجنة للتحقيق مع إدارة الأهلي، بشأن العقوبة التي أصدرها فيفا بالحرمان من التسجيل فترتين.

الأهلي يسعى لسرعة عودة الأسمري

أكدت تقارير صحفية على أن النادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يرغب في تسريع عودة لاعب الفريق علي الأسمري.

وطلب موسيماني من الجهاز الطبي، عمل برنامج إعدادي خاص لعلي الأسمري لاعب الفريق، خلال فترة التوقف الدولي، والذي يبدأ غدًا ويستمر 13 يومًا من أجل تسريع عودته قبل استئناف مباريات دوري يلو.

Shahid