أخبار الأهلي اليوم | تحذير من تحالف ثلاثي ضد الراقي وغياب نجم عن لقاء الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ12 من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ12 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

الأشعة تحدد موقف كريري

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، لاعب الفريق نايف كريري من مواجهة الليلة أمام الرياض، ضمن الجولة الـ25 من دوري يلو.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن كريري سيخضع اليوم، لفحص بالأشعة، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

اللاعب أصيب خلال مواجهة نجران الأخيرة بالتواء في مفصل القدم، تسبب في عدم قدرته على استكمال اللقاء.

ممثل الأهلي في مشروع التوثيق

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن اتحاد القدم اشترط على الأندية أن يكون ممثلوها في مشروع توثيق البطولات، أحد من يتولون منصبًا رسميًا في كل نادٍ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الراقي اختار عمرو فقيه ممثلًا عنه في أول اجتماع للجنة التوثيق، والمقرر إقامته في الـ20 من مارس الجاري.

تحذير من التحالف الثلاثي

حذر فؤاد أنور؛ لاعب الشباب والنصر الأسبق، الأهلي من تعرضه لتحالف ثلاثي ضده رفقة النصر عند عودته لدوري المحترفين من جديد.

أنور أوضح أن العالمي يعاني من تحالف الهلال والاتحاد والشباب ضده حاليًا من إعلاميين وجماهير، لكنه شدد على ثقته في كون النصر هو صاحب لقب الدوري الموسم الجاري.

وواصل نجم الليوث الأسبق مشيرًا إلى أن هذا التحالف سيعاني منه الأهلي هو الآخر عند عودته من دوري يلو، كما يعاني منه النصر حاليًا.

العقيد وزورو وكيجان .. أجانب تعلقت بهم الجماهير السعودية

هناك بعض اللاعبين الأجانب الذين يأتون إلى الفرق ويرحلون في صمت، وتنساهم الجماهير مع مر الزمان، ولكن البعض منهم من لا يُمكن أبدًا أن تنساهم الجماهير مهما مر من الوقت. (طالع التفاصيل)