أخبار الأهلي اليوم | تحدي رياض محرز .. وشرط وحيد للتتويج بلقب الدوري

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تحدٍ قوي من رياض محرز بعد الانضمام للأهلي

أكد الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي، أن تركيزه مع منتخب بلاده، لم يتأثر بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

واعتبر محرز "32 سنة"، أن عمره لايزال صغيرًا؛ حيث أنه قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات، مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم.

موعد عودة نجوم الأهلي الدوليين إلى التدريبات

ينضم محترفو النادي الأهلي "الدوليين"، إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم "الجماعية"، يوم الخميس القادم.

كذلك.. من المقرر أن تشهد تدريبات الخميس، مشاركة الثنائي السعودي فراس البريكان وهيثم عسيري.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الأهلي بطلًا لدوري روشن السعودي بـ"شرط وحيد"!

رشح محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى السعودية والهلال، النادي الأهلي؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، الموسم الرياضي الحالي.

وقال الدعيع: "إذا عالج مدرب الأهلي، الأخطاء الدفاعية المتكررة؛ سيتوج الفريق بلقب الدوري، بنسبة تزيد عن 75%؛ لما يملكه من نجوم كبار".

غياب نجم الرياض الأول أمام الأهلي

تعرض الزيمبابوي نوليدج موسونا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، لإصابة بـ"تمزق" في عضلة الفخذ.

وتأكد بذلك غياب موسونا، عن مباراة الرياض والأهلي، في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

متحدثًا عن عرض السعودية .. أنطونيو كونتي: حالة واحدة فقط تدفعني لما فعله روبرتو مانشيني

تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن محاولات السعودية لضمه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، كاشفًا عن رأيه في رحيل مواطنه روبرتو مانشيني عن المنتخب الوطني، كي يقود نظيره السعودي (طالع التفاصيل).

SHAHID