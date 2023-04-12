أخبار الأهلي اليوم | تجديد إلزامي لعقد المدافع وكتيبة دولية للدفاع عن الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ12 من أبريل 2023

shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ12 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الأهلي ملزم بالتجديد للزبيدي

وصل إبراهيم الزبيدي؛ ظهير أيسر الأهلي، للمباراة رقم 20 له بقميص الراقي بعد مشاركته أمام الجبلين، ضمن الجولة الـ27 من دوري يلو.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن عقد اللاعب مع النادي الجداوي يتضمن شرطًا يلزم الطرفين بتمديد العقد حال وصوله لـ20 مشاركة مع الفريق قبل انتهاء عقده في 30 مايو المقبل.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الأهلي والزبيدي لديهما الرغبة في التجديد بالفعل، وفي انتظار تحديد موعد للجلوس على طاولة المفاوضات فقط.

جدير بالذكر أن اللاعب انضم للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الطائي.

الأهلي يتسلح بمحاميين دوليين

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ استعانت بمكتبي محاماة دوليين مختصين في القضايا الرياضية، في الاستئناف المقدم أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الاتحاد الدولي "فيفا".

فيفا كان قد أصدر قراره بمنع الراقي من التعاقدات لفترتي تسجيل "الصيف والشتاء المقبلين"، على إثر تراكم القضايا الخارجية عليه من لاعبي ومدربين سابقين.

ووفقًا لـ"الرياضية" فإن الأهلي ضم مكتبًا دوليًا مختصًا في قضايا الاستئناف إلى جانب مكتب جيان بالو مونتيري، الذي تمَّ التعاقد معه بداية الموسم الرياضي الجاري، لحسم الاستئناف، الذي سيضر النادي كثيرًا حال رفضه.

الأهلي راحة من التدريبات

منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، بعد الفوز أمام العين بهدف نظيف، أول أمس.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة الفيصلي، في 15 من أبريل الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 من دوري يلو.

المدلل ومعايرة أهلاوية .. معجم الإساءة للهلال على لسان الأخصام

بحكم سيطرة "الطقطقة" والملاسنات وكيل الاتهامات على الكرة السعودية، تم رصد الكمائن والأفخاخ للهلال في الكثير من المرات، كونه الأكثر تتويجًا بالألقاب المحلية والخارجية. (طالع التفاصيل)

Shahid