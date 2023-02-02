أخبار الأهلي اليوم | إهانة من لاعب الأخدود ورد مفاجئ من الربيعي بعد خطئه

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الثاني من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

سقوط تاريخي .. الأخدود يكوي الأهلي ذهابًا وإيابًا

تلقى الأهلي هزيمة تاريخية في الجولة الـ19 من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، أمام الأخدود برباعية مقابل هدف وحيد. (طالع التفاصيل)

فيديو | احتفال مهين .. لاعب الأخدود يقلل من الأهلي بعد إحرازه الهدف الرابع

لم يعر عثمان باتو "باري"؛ لاعب الأخدود، لقيمة الأهلي الكبيرة أي أهمية، خلال احتفاله بهدفه في شباك الراقي الليلة. (طالع التفاصيل)

ذنب الهلال وانشغلوا بسوبر الاتحاد .. شماتة إعلامية في سقوط الأهلي أمام الأخدود

يبدو أن الكثيرين ينتظرون سقوط الأهلي، لتملأ الشماتة مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تحقق لهم الليلة. (طالع التفاصيل)

ميليسي: لم أتردد في قبول عرض الأهلي

أكد نيكولاس ميليسي؛ الوافد الجديد للأهلي، أنه لم يتردد في قبول عرض الراقي، نظرًا للمكانة الخاصة التي تتمتع بها السعودية في قلبه، منذ تجربته الأولى في الدوري السعودي مع الهلال.

وقال ميليسي، في تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "لم أتردد في قبول عرض الأهلي، تشاورت مع أهلي ووافقت على الفور بعدها، خاصةً أنني لعبت هنا من قبل وللسعودية مكانة خاصة في قلبي".

وأضاف: "الأهلي يستحق العودة لدوري الممتاز، وجئت إلى هنا لدعمه".

الربيعي: أخطأت والجميع يخطئ

أكد محمد الربيعي؛ حارس الأهلي، أنه يتحمل مسؤولية الهدف الثاني الذي استقبله فريقه ضمن الهزيمة أمام الأخدود برباعية مقابل هدف وحيد، لكنه أوضح أن الجميع يخطئ مصدرًا رد فعل غريب عن حديث مراسل القنوات الرياضية السعودية معه.

وقال الربيعي، خلال تصريحاته عقب المباراة: "لا أعرف ماذا أقول!، لكن حكم المباراة لم يدرها بالشكل الصحيح، أنا أخطأت في الهدف الثاني، لكن الجميع يخطئ".

وأضاف: "الخسارة واردة، ومن الجيد أنها جاءت في بداية الدور الثاني، كي نصحح الأخطاء، وننطلق بدايةً من المباراة المقبلة، أعتذر للجماهير وأي كلمة لا تقدر على رد الجميل لهم، هم دائمًا سندنا".

وليد معاذ يعلن تحمله مسؤولية الهزيمة التاريخية أمام الأخدود

خرج وليد معاذ؛ رئيس النادي الأهلي، رافعًا الحرج عن لاعبيه والجهاز الفني، معلنًا تحمله مسؤولية الهزيمة التاريخية أمام الأخدود الليلة.

وكتب معاذ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعزاؤنا جماهير النادي الأهلي، أنا أتحمل نتيجة مباراة اليوم قبل أي شخص في المنظومة، لا يوجد ما يبرر هذه الخسارة، سنعمل ونجتهد لتلافي الأخطاء في الأيام القادمة".

ميركاتو الأهلي الشتوي .. ضربة معلم لكن لنا حديث آخر في الصيف!

عمل جبار قام به وليد معاذ وتيسير الجاسم في يناير، لإنقاذ موسم الأهلي، لكن عدم شعور البعض بالرضا نابع من الطموحات التي لا تتوافق مع دوري يلو. (طالع التفاصيل)