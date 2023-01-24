أخبار الأهلي اليوم | أمارال خارج مواجهة الجبلين، ونجم الهلال يقترب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 24 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 يناير 2023.

الأهلي يُغلق قضية ميتريتسا

أغلق النادي الأهلي قضية لاعبه السابق ألكساندرو ميتريتسا بعدما سدد المستحقات المالية المطلوبة لوكيله، وهو ما ساعده للحصول على شهادة الكفاءة المالية يوم أمس الإثنين.

الأهلي نجح في الحصول على الشهادة التي تسمح له بقيد لاعبين جدد بعدما قام بجدولة جُل الديون المستحقة وأبرزها لعمر السومة ومعتز هوساوي، فيما لم تدخل مستحقات دجانيني تافاريس وجوزيف دي سوزا ضمن متطلبات الكفاءة المالية لأنها جاءت بعد سبتمبر الماضي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجبلين

اختتم الأهلي استعداداته لمواجهة الجبلين في مباراة مؤجلة من دوري يلو السعودي مساء اليوم، وقد تأكدت مشاركة نجمه الجديد مودو بارو بعد مستواه الجيد جدًا في مران الأمس.

وبدأ مران أمس باجتماع قصير بين المدرب بيتسو موسيماني واللاعبين ومن ثم خضع اللاعبون لتدريبات بدنية واختتم المران بمناورة فنية.

أمارال خارج قائمة الأهلي أمام الجبلين

استبعد المدرب موسيماني المهاجم الجديد ماركوس أمارال من قائمة الأهلي لمواجهة الجبلين مساء اليوم بسبب عدم الجاهزية البدنية.

الوافد الجديد شارك في مران أمس لكن بدا واضحًا أنه غير جاهز للعب ولذا تم استبعاده، فيما تأكدت مشاركة المهاجم حسن العلي رغم الإصابة التي تعرض لها في كتفه.

الأهلي يقترب من عطيف

أفادت المصادر المتابعة أن الأهلي بات قريبًا من ضم عبد الله عطيف نجم وسط الهلال خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

صحيفة المدينة أشارت إلى أن رغبة عطيف هي اللعب للأهلي فيما أوضح الإعلامي وليد العطاوي أن الصفقة قريبة جدًا من النهاية السعيدة.

Shahid